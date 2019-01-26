Банк Англии по просьбе США отказал Мадуро в возврате золота

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Банк Англии решил не возвращать золотые слитки на сумму $1,2 миллиарда правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным источников агентства Bloomberg, США попросили британскую сторону поддержать госпереворот в Венесуэле и «отлучить режим Мадуро от зарубежных активов».

Согласно замыслу Белого дома, золотые слитки и другие активы должны попасть в руки венесуэльской оппозиции, так как это поможет Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом, эффективнее контролировать правительство.

Всего Венесуэле принадлежит $8 миллиардов в иностранных резервах, однако места их хранения установить практически невозможно. Предполагается, что кроме Банка Англии часть активов также может находиться в Турции. При этом США намерены убедить Анкару перестать быть каналом для поставок золота.

Ранее News.ru писал о том, что спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, за несколько недель до начала госпереворота в стране ездил в США, Колумбию и Бразилию. Он совершил эти поездки для того, чтобы обсудить детали стратегии начала массовых демонстраций оппозиции.