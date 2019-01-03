Бойкот парламенту объявила оппозиция Бангладеш

https://news.ru/storage/news/3bf5d4d9e20f28d53fcc4c5eae532644/9c6246d4-53d4-4264-8fc3-b20811e83c45_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Члены оппозиционного «Национального фронта» Бангладеш отказались принимать присягу после разгромного поражения на парламентских выборах. Семь прошедших в парламент депутатов не стали участвовать в торжественной церемонии — вместо этого оппозиция организовала акцию протеста в столице Дакке.

По итогам голосования, которое прошло в конце декабря, 291-е место в парламенте получили члены коалиции «Большой альянс» во главе с правящей партией «Народная лига». А вот «Национальный фронт», возглавляемый Националистической партией Бангладеш, с треском провалился.

Оппозиционеры заявили, что причиной их проигрыша стали подтасовки. Также они пожаловались на запугивание и применение насилия к противникам власти.

Если семеро оппозиционеров так и не принесут присягу в ближайшие три месяца, они потеряют свои мандаты, передаёт Reuters.

Между тем США, Евросоюз и некоторые правозащитные организации осудили нарушения на выборах и призвали власти страны провести тщательное расследование.

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