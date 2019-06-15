https://static.news.ru/photo/84dca8d4-8f6a-11e9-ae42-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Балтийский флот выполняет необходимые мероприятия по контролю за совместными учениями Объединённых военно-морских сил (ОВМС) НАТО Baltops-2019.

Это делается в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации и угрозы навигационной безопасности гражданскому судоходству в акватории Балтийского моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ.

В Baltops-2019 принимают участие 18 стран НАТО и партнёры Альянса.

Как ранее писал News.ru, представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что учения на Балтике не направлены против третьих сторон, но Россия стала единственной страной региона, не принимающей участия в манёврах.