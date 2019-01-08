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Байден скоро сообщит об участии в президентских выборах

Джо Байден Ricky Fitchett/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джо Байден

в мире [ версия для печати ]

Бывший вице-президент США Джо Байден в течение месяца планирует принять решение о выставлении своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года.

«Джо Байден готов в следующем месяце решить, вступит ли он в президентскую гонку от демократов», — сообщает CNN.

По словам одного из его соратников, Байден склоняется к участию в выборах.

Ранее News.ru писал, что в Белом доме могут попытаться скрыть итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он может представить свои выводы по «вмешательству РФ» в выборы в феврале, после чего «всё может пойти наперекосяк». Демократы, которые имеют большинство в Палате представителей, намерены представить отчёт Мюллера общественности. При этом Белый дом может попытаться воспрепятствовать передаче окончательного доклада Конгрессу для его дальнейшей публикации.


#сша #выборы
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