Байден скоро сообщит об участии в президентских выборах

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Джо Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден в течение месяца планирует принять решение о выставлении своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года.

«Джо Байден готов в следующем месяце решить, вступит ли он в президентскую гонку от демократов», — сообщает CNN.

По словам одного из его соратников, Байден склоняется к участию в выборах.

Ранее News.ru писал, что в Белом доме могут попытаться скрыть итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Он может представить свои выводы по «вмешательству РФ» в выборы в феврале, после чего «всё может пойти наперекосяк». Демократы, которые имеют большинство в Палате представителей, намерены представить отчёт Мюллера общественности. При этом Белый дом может попытаться воспрепятствовать передаче окончательного доклада Конгрессу для его дальнейшей публикации.