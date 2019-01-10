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АЗС Дамаска перешли на пластиковые карты

Ammar Safarjalani/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Автозаправки в Дамаске перешли на обслуживание клиентов по пластиковым карточкам. Такую систему планируют вскоре внедрить во всей стране.

За наличные заправить машину можно максимум 30 литрами бензина в сутки, по карте — 50. Цена на топливо в обоих случаях совпадает — 225 сирийских лир за литр (около 35 рублей), сообщает сирийское Министерство нефти.

По мнению ведомства, новая система должна предотвратить неравномерное распределение бензина, а также бороться с «черным рынком» и очередями на АЗС.

По состоянию на 10 января, лишь 28% автовладельцев Дамаска получили карточку для заправки, сообщает газета al-Watan.

Ранее News.ru писал о том, что террористическая коалиция, действующая в сирийском Идлибе, достигла договоренности о перемирии с бойцами умеренной оппозиции. Стороны решили засыпать окопы, разобрать баррикады, а также обменяться пленными.


#сирия #бензин
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