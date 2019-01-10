АЗС Дамаска перешли на пластиковые карты

https://news.ru/storage/news/74f19ebbb7826a6d345afec29458d37c/6828f60f-34be-415c-90a5-73b256a3f629_850.jpg Ammar Safarjalani/Global Look Press

Автозаправки в Дамаске перешли на обслуживание клиентов по пластиковым карточкам. Такую систему планируют вскоре внедрить во всей стране.

За наличные заправить машину можно максимум 30 литрами бензина в сутки, по карте — 50. Цена на топливо в обоих случаях совпадает — 225 сирийских лир за литр (около 35 рублей), сообщает сирийское Министерство нефти.

По мнению ведомства, новая система должна предотвратить неравномерное распределение бензина, а также бороться с «черным рынком» и очередями на АЗС.

По состоянию на 10 января, лишь 28% автовладельцев Дамаска получили карточку для заправки, сообщает газета al-Watan.

Ранее News.ru писал о том, что террористическая коалиция, действующая в сирийском Идлибе, достигла договоренности о перемирии с бойцами умеренной оппозиции. Стороны решили засыпать окопы, разобрать баррикады, а также обменяться пленными.