Автомобильный рынок Германии упал в 2018 году

https://news.ru/storage/news/003e710612475d393e3e1b7ffeecd668/15d96f98-7c83-4bb9-bd32-00622146dcdc_850.jpg Peter Steffen/dpa/Global Look Press

Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) выявила снижение в 2018 году рыночного спроса на машины на 9,9%.

В этом году за 11 месяцев в Германии продано 272 674 автомобиля. По мнению специалистов, падение автомобильного рынка вызвано рекордными продажами в прошлом году и переходом с 1 сентября на новые правила сертификации машин WLTP.

Самой популярной маркой в этом году у немцев стал Volkswagen. Второе место занимает Mercedes-Benz, третье — BMW. В первую пятёрку также входят Ford и Opel.

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