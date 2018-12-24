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Автомобильный рынок Германии упал в 2018 году

Peter Steffen/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) выявила снижение в 2018 году рыночного спроса на машины на 9,9%.

В этом году за 11 месяцев в Германии продано 272 674 автомобиля. По мнению специалистов, падение автомобильного рынка вызвано рекордными продажами в прошлом году и переходом с 1 сентября на новые правила сертификации машин WLTP.

Самой популярной маркой в этом году у немцев стал Volkswagen. Второе место занимает Mercedes-Benz, третье — BMW. В первую пятёрку также входят Ford и Opel.

Ранее News.ru писал о том, что количество автомобилей на дорогах Москвы в преддверии новогодних праздников выросло на пять процентов. Резкий рост числа поездок связан с традиционным предпраздничным ажиотажем.


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