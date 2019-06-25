https://static.news.ru/photo/6d3b70ec-9795-11e9-936e-fa163e074e61_1024.jpg Режиссёр Гия Канчели Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Знаменитый грузинский композитор Гия Канчели, написавший музыку к советским фильмам «Мимино», «Кин-дза-дза» и многим другим, заявил, что непременно вышел бы на улицы Тбилиси, чтобы принять участие в антироссийских митингах.

Он подчеркнул, что его останавливает только плохое состояние здоровья.

Я бы сегодня стоял рядом с вами, рядом с молодёжью, — цитирует портал Грузия Online слова композитора.

Он пояснил, что мечтает увидеть в стране многопартийную систему управления, а также правительство с представителями разных партий, в том числе и беспартийными.

25 июня активисты перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Они выступают с требованием освободить задержанных на прошлых митингах. Генеральная прокуратура Грузии начала следствие по факту возможного превышения полномочий со стороны полицейских во время разгона акции протеста у здания парламента в Тбилиси в ночь вечером 20 и рано утром 21 июня.

Протесты в Тбилиси вспыхнули после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию Международной ассамблеи православия (МАП). Поводом для этого послужило то, что глава российской делегации, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в протестах Россию. В итоге Москва рекомендовала россиянам не посещать Грузию и прервала воздушное сообщение между двумя странами.

Ранее News.ru писал о том, что грузинские власти сами спровоцировали всё то, что сейчас происходит в стране. Так считает артист Вахтанг Кикабидзе. Оценивая нынешние протесты и политическую обстановку в Грузии, артист заявил, что изначально не стоило сажать в кресло спикера парламента российского парламентария, это очень болезненный вопрос для местных рядовых обывателей, для которых ещё свежи в памяти последствия «пятидневной войны» с РФ, с последующим отделением Абхазии и Южной Осетии.