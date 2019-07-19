https://static.news.ru/photo/ff9d8b22-ab6e-11e9-b383-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Шведский автопроизводитель Volvo решил отозвать почти 500 тысяч машин по всему миру. Причиной послужила выявленная угроза возгорания в моторном отсеке.

О проблеме стало известно после нескольких случаях возгорания, которые возникали из-за того, что один из компонентов имеет свойство расплавляться при высокой температуре, сообщает Algemeen Dagblad .

Отзыву подлежат модели 2014–2019 годов с четырёхцилиндровым дизельным двигателем, в том числе V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.

Ранее News.ru сообщал, что компания Volvo представила новый бронированный автомобиль-краб с названием Scarabee. От краба новинка позаимствовала способность перемещаться боком. Французская армия впечатлена новинкой и рассматривает возможность замены парка легкобронированной техники своей армии на «Скарабея» уже к 2025 году.