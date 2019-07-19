Шведский автопроизводитель Volvo решил отозвать почти 500 тысяч машин по всему миру. Причиной послужила выявленная угроза возгорания в моторном отсеке.
О проблеме стало известно после нескольких случаях возгорания, которые возникали из-за того, что один из компонентов имеет свойство расплавляться при высокой температуре, сообщает
Отзыву подлежат модели 2014–2019 годов с четырёхцилиндровым дизельным двигателем, в том числе V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.
Ранее News.ru сообщал, что компания Volvo представила новый бронированный автомобиль-краб с названием Scarabee. От краба новинка позаимствовала способность перемещаться боком. Французская армия впечатлена новинкой и рассматривает возможность замены парка легкобронированной техники своей армии на «Скарабея» уже к 2025 году.