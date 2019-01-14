Автомобиль взорвался в Кабуле около развлекательного центра

https://news.ru/storage/news/3d04579e17d99fd468aa6cee4157d209/31f20bb6-9c41-491f-bb57-d3027dbe7e30_850.jpg Ahmad Massoud/Xinhua/Global Look Press

Как минимум четыре человека погибли и более сорока ранены в результате взрыва в Кабуле. ЧП произошло в районе развлекательного комплекса Green Village.

В МВД Афганистана его уже назвали терактом.

По данным официального представителя министерства Наджиба Даниша, взорвалось транспортное средство, начинённое взрывчаткой.

Посетителями комплекса, который расположен неподалёку от аэропорта афганской столицы, как правило, являются иностранцы. Само здание, как утверждают его владельцы, это защищённая и охраняемая территория.

Машина со взрывчаткой была припаркована на близлежащей улице.

Даниш сообщил в Facebook, что на место ЧП прибыли полицейские спецподразделения, ситуация находится под контролем.

Как писал News.ru, заминированный автомобиль взорвался и в столице Сомали Могадишо. Инцидент произошёл на пересечении двух улиц рядом рестораном.