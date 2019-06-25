В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль. Пострадавших нет.
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Как писал News.ru, Вашингтон по различным каналам пытается добиться от Южной Кореи запрета на использование южнокорейскими компаниями оборудования китайской корпорации Huawei. Само же предприятие должно быть изгнано из страны. Через дипломатов власти США передали Сеулу, что использование китайской техники может вызвать проблемы с безопасностью.