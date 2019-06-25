https://static.news.ru/photo/ddb16f2a-9740-11e9-a4c9-fa163e074e61_1024.jpg Посольство США в Сеуле Фото: usembassyseoul/facebook.com

В преддверии визита в Южную Корею президента США Дональда Трампа ворота американского посольства в Сеуле протаранил легковой автомобиль. Пострадавших нет.

Как сообщает телеканал YTN, в салоне машины была найдена коробка с десятками газовых баллончиков. 40-летний водитель задержан, мотивы его поведения выясняются.

Как писал News.ru, Вашингтон по различным каналам пытается добиться от Южной Кореи запрета на использование южнокорейскими компаниями оборудования китайской корпорации Huawei. Само же предприятие должно быть изгнано из страны. Через дипломатов власти США передали Сеулу, что использование китайской техники может вызвать проблемы с безопасностью.