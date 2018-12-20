Автомобиль протаранил остановку в Германии

Девять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку общественного транспорта в немецком городе Реклингхаузен. Полиция не исключает, что произошедшее было терактом.
Шестеро раненых были доставлены в больницу. Среди госпитализированных водитель машины. В настоящее время он не может говорить со следователями, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Его личность также пока не установлена.
Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции.
Ранее News.ru писал, что народный суд средней ступени Хэнъян провинции Хунань в Центральном Китае приговорил к смертной казни гражданина КНР, который совершил наезд на группу людей. Жертвами происшествия стали 15 человек.