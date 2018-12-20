USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,261 $   Brent55.39 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C05:09
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Автомобиль протаранил остановку в Германии

Patrick Seeger/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Девять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку общественного транспорта в немецком городе Реклингхаузен. Полиция не исключает, что произошедшее было терактом.

Шестеро раненых были доставлены в больницу. Среди госпитализированных водитель машины. В настоящее время он не может говорить со следователями, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Его личность также пока не установлена.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции.

Ранее News.ru писал, что народный суд средней ступени Хэнъян провинции Хунань в Центральном Китае приговорил к смертной казни гражданина КНР, который совершил наезд на группу людей. Жертвами происшествия стали 15 человек.


#германия #автомобили #ДТП
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

читайте также
происшествия 15:48, 9 октября 2018
Троллейбус наехал на толпу людей в Орле
В результате ДТП погиб один человек
происшествия 13:25, 13 июня 2018
«Газель» на полной скорости наехала на людей под Петербургом
В результате ДТП погиб один человек
Инцидент произошёл в подмосковной Балашихе
происшествия 18:18, 17 апреля 2018
Полицейский на Prado «наехал» на водителя «Оки»
Инцидент произошёл в подмосковной Балашихе
Лента новостей
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
спорт 04:26
Братья Бё ополчились на Логинова
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
Другие новости
в мире 04:42
Нарушение прав человека в Чечне призвали расследовать в ОБСЕ
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top