Автомобиль протаранил остановку в Германии

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Девять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку общественного транспорта в немецком городе Реклингхаузен. Полиция не исключает, что произошедшее было терактом.

Шестеро раненых были доставлены в больницу. Среди госпитализированных водитель машины. В настоящее время он не может говорить со следователями, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию. Его личность также пока не установлена.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают эксперты и сотрудники дорожной полиции.

Ранее News.ru писал, что народный суд средней ступени Хэнъян провинции Хунань в Центральном Китае приговорил к смертной казни гражданина КНР, который совершил наезд на группу людей. Жертвами происшествия стали 15 человек.