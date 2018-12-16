Автоколонна грузинской оппозиции остановлена полицией

В Грузии, в селе Чемлаки Гурджанского района сотрудниками полиции задержана автоколонна оппозиции.
Дорогу транспорту, везущему оппозиционеров в город Телави, преградил кордон полицейских и спецназа. По словам одного из лидеров бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, это грубое нарушение гражданских и конституционных прав.
«Мы все равно прорвемся в Телави», — заявил он.
Оппозиционеры направлялись в город Телави для проведения акции против итогов президентских выборов, на которых победила Саломе Зурабишвили.
Ранее News.ru сообщал о том, что несколько десятков автомобилей с представителями грузинской оппозиции выдвинулись из Тбилиси в Телави, чтобы провести акцию протеста с требованием аннулировать итоги президентских выборов. В Телави пройдёт инаугурация избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили.