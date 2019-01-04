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Автокефалию Украины сочли «русофобским проектом» в Сербии

РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Православная церковь Украины (ПЦУ) — это проект одержимых украинских националистов, уверены в Сербской православной церкви.

«Шовинисты-русофобы, предводимые коррумпированными политиками, при „ассистировании“ униатов и, к сожалению, при незаконном соучастии Константинопольской патриархии, углубили и расширили существующие расколы и поставили под серьёзную угрозу единство православия в целом», — говорится в рождественском послании СПЦ.

Там отмечается, что автокефалия Украины стала «хулой на Святого Духа».

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольский патриарх Варфоломей заверил, что предоставление автокефалии Украине завершится передачей томоса (указа) об автокефалии ПЦУ, несмотря на противодействие некоторых церквей. Подписание томоса патриархом Варфоломеем намечено на 5 января, а на следующий день после божественной литургии документ будет вручён митрополиту Епифанию.


#украина #церковь #сербия
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