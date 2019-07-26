https://static.news.ru/photo/70b11ec8-afd9-11e9-880e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Автобусные рейсы из Одессы в самопровозглашённую Луганскую народную республику заблокированы Службой безопасности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своём Facebook. По её данным, блокировка пассажирских перевозок произошла в обоих направлениях.

Причиной послужило то, что маршрут проходит через российскую территорию. В домах жителей Харькова, работающих диспетчерами этих рейсов, проведены обыски. Два из них поместили под стражу.

Ранее News.ru писал о том, что новая правящая украинская власть показала, что готова защищать интересы своей страны в соответствии с международными нормами. Таким образом в посольстве США на Украине прокомментировали задержание российского танкера Neyma.