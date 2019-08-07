На севере Греции в тоннеле загорелся туристический автобус. В нём находятся туристы с детьми.
Как пишет портал Кozanilife.gr, автобус направлялся из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани. Водитель при возникновении признаков возгорания вывел транспортное средство из тоннеля и высадил пассажиров. Причины пожара неизвестны.
News.ru писал о крупной автокатастрофе с участием автобуса, которая произошла вечером в среду, 7 августа, под Новороссийском. По предварительным данным, жертвами стали четыре человека.