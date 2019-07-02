https://static.news.ru/photo/083c625c-9c93-11e9-9f81-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Земельный суд Зальцбурга принял решение оставить под арестом отставного австрийского полковника, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

По словам представителя суда Андреаса Визауэра, предварительное заключение продлено до 26 августа.

От обвиняемого поступила жалоба, решение по ней примет высший судебный суд Линца, — добавил он в комментарии РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что литовский суд приговорил к четырём годам и девяти месяцам тюрьмы каждого из двух граждан за шпионаж в пользу РФ. Подсудимые признались в том, что вели шпионскую деятельность около пяти лет. В частности, они сообщали российской стороне информацию об авиабазе миссии НАТО.