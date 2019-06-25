Австрия выдаст украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа Соединённым Штатам Америки. Такое решение принял Верховный суд Австрии, одобрив экстрадицию бизнесмена за океан и передачу его американскому правосудию.
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Теперь окончательное решение за министром юстиции Австрии.
За океаном Фирташа обвиняют в подкупе официальных лиц с целью получения на выгодных условиях контракта на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.
Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США, писал News.ru.