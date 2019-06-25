Дмитрий Фирташ Фото: РИА Новости

Австрия выдаст украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа Соединённым Штатам Америки. Такое решение принял Верховный суд Австрии, одобрив экстрадицию бизнесмена за океан и передачу его американскому правосудию.

Накануне, как информирует ТАСС, высшая судебная инстанция альпийской республики рассмотрела на заседании запрос Вашингтона на выдачу Фирташа США.

Теперь окончательное решение за министром юстиции Австрии.

За океаном Фирташа обвиняют в подкупе официальных лиц с целью получения на выгодных условиях контракта на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США, писал News.ru.

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