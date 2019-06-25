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Председатель комитета по чрезвычайной ситуации МВД Казахстана Владимир Беккер сообщил журналистам, что во время осмотра территории в городе Арысь Туркестанской области сотрудниками экстренных служб и военными были обнаружены 24 снаряда и 104 опасных фрагмента боеприпасов.

Все опасные находки будут либо на месте подорваны, либо вывезены в безопасную зону и обезврежены, — сказал Беккер в эфире гостелеканала «Хабар 24». Накануне в Арыси на складах воинской части...