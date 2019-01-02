Австралиец вызвал полицию из-за убийства паука

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Жителю Австралии пришлось разбираться с полицией после того, как он попытался убить паука в своём собственном доме. Правоохранители прибыли на место происшествия после вызова от неравнодушного прохожего. Тому показалось, что он слышит детский плач и мужской крик: «Почему же ты никак не умрёшь?!», что вызвало у него подозрения.

Однако после общения с владельцем дома в пригороде Перта полицейские выяснили, что мужчина всего лишь боролся с пауком, сообщает BBC. В полиции заявили, что не ожидали такой развязки. При этом правоохранители порадовались, что ситуация оказалась курьёзом, а не настоящим преступлением. Как сообщили в полиции, при инциденте никто не пострадал, кроме паука.

Ранее News.ru писал, что в Магадане в канун Нового года произошло тройное убийство. Погибли двое мужчин и одна женщина.