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Австралийцев предупредили об опасности из-за циклона

Andrea Falletta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Тропический циклон «Пенни» обрушился на Австралию и угрожает местным жителям наводнением. Во вторник днём циклон пришёл на полуостров Кейп-Йорк и продолжит движение на восток. Ожидается, что циклон будет довольно быстро перемещаться и обрушится на северо-запад Кораллового моря сразу после полуночи, в первые часы среды.

Жителей Австралии предупреждают о плохих погодных условиях в связи с сильным ветром и проливными дождями, которые принесёт с собой стихия, сообщает издание The Australian. На полуострове Кейп-Йорк сохраняется предупреждение о наводнениях. В выходные циклон может сделать разворот и начать движение к центральному побережью Квинсленда, принеся с собой проливные дожди.

Представитель службы экстренной помощи Квинсленда Джон Болджер попросил местных жителей следовать указаниям властей и уехать из опасных мест, либо не покидать укрытия, пока циклон не уйдет.

«Жители, которые остаются дома, должны укрыться в самой крепкой части здания дома и убедиться, что собрали "аварийный комплект"», — сказал он.

Болджер также предостерёг австралийцев от попыток вброд перейти переполненные водой реки. 

«Если вы столкнётесь с паводковыми водами, развернитесь и найдите альтернативный маршрут», — посоветовал сотрудник службы спасения. 

Ранее в затопленных реках утонули двое — 34-летняя женщина и 28-летний мужчина.

Летом 2018 года проблемы с паводковыми водами возникли в Краснодарском крае. Несколько человек, в том числе дети, утонули из-за повышения уровня воды в местных реках. За неделю жертвами чрезвычайных происшествий стали 13 человек.


#австралия #ОПАСНОСТЬ #циклон
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