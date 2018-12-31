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Авиаудар Ирака уничтожил десятки командиров ИГ

U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Иракские ВВС нанесли авиаудар по зданию в сирийской деревне Ас-Суса на юго-востоке страны, где находились 30 командиров террористической группировки ИГ (запрещённая на территории РФ организация).

По словам объединённого командования ВС Ирака, «болезненную и мощную атаку» обеспечили самолёты F-16.

«Полностью ликвидирована цель — двухэтажный дом, использовавшийся как укрытие для террористов и место собраний», — говорится в сообщении.

Во время авиаудара проходило очередное собрание высокопоставленных командиров террористов, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что арабские страны готовы принять возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Катар будет единственной страной, которая выступит против этого решения. Всё дело в том, что Доха на протяжении нескольких лет поддерживала «Братьев-мусульман» (запрещённая террористическая организация в Египте и России).


#сирия #терроризм #террористы #Ирак #авиаудары
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