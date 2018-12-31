Авиаудар Ирака уничтожил десятки командиров ИГ

https://news.ru/storage/news/f465fa9f1b9236f32ad5da46477876be/6d8d6323-358f-450a-991e-84f1fb410dfd_850.jpg U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иракские ВВС нанесли авиаудар по зданию в сирийской деревне Ас-Суса на юго-востоке страны, где находились 30 командиров террористической группировки ИГ (запрещённая на территории РФ организация).

По словам объединённого командования ВС Ирака, «болезненную и мощную атаку» обеспечили самолёты F-16.

«Полностью ликвидирована цель — двухэтажный дом, использовавшийся как укрытие для террористов и место собраний», — говорится в сообщении.

Во время авиаудара проходило очередное собрание высокопоставленных командиров террористов, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что арабские страны готовы принять возвращение Сирии в Лигу арабских государств. Катар будет единственной страной, которая выступит против этого решения. Всё дело в том, что Доха на протяжении нескольких лет поддерживала «Братьев-мусульман» (запрещённая террористическая организация в Египте и России).