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Авианалёт коалиции снова погубил мирных сирийцев

Михаил Воскресенский/РИА Новости

в мире [ версия для печати ]

Авианалёт коалиции погубил мирных сирийцев в деревне эль-Кишкия в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе операции уничтожен дом одного из местных жителей.

Жертвами действий объединённых сил стали 10 человек, сообщает SANA. Власти САР потребовали от ООН привлечь к ответственности виновных в постоянных бомбардировках районов, не имеющих отношения к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также за применение снарядов с белым фосфором.

Ранее News.ru писал о гибели в Арабской Республике женщины и ребёнка, имевших российское гражданство. От полученных травм при авиаударе скончалась жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова. Мать погибшего малыша была тяжело ранена в область таза и не может передвигаться. Её второй сын выжил и присматривает за родственницей.


#сирия #коалиция
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