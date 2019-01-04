Авианалёт коалиции снова погубил мирных сирийцев

https://news.ru/storage/news/d709ddde32b2277ad68e031dce08edcc/2efb6759-be6d-4535-9c6f-1d89e3ab1695_850.jpg Михаил Воскресенский/РИА Новости

Авианалёт коалиции погубил мирных сирийцев в деревне эль-Кишкия в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе операции уничтожен дом одного из местных жителей.

Жертвами действий объединённых сил стали 10 человек, сообщает SANA. Власти САР потребовали от ООН привлечь к ответственности виновных в постоянных бомбардировках районов, не имеющих отношения к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также за применение снарядов с белым фосфором.

Ранее News.ru писал о гибели в Арабской Республике женщины и ребёнка, имевших российское гражданство. От полученных травм при авиаударе скончалась жительница Надтеречного района Чечни 35-летняя Хава Ахъядова. Мать погибшего малыша была тяжело ранена в область таза и не может передвигаться. Её второй сын выжил и присматривает за родственницей.