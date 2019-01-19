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Авиалайнер самовольно покинул взлётную полосу в Канаде

winnipegsun/Twitter

в мире [ версия для печати ]

Борт компании WestJet выкатился за пределы ВПП в аэропорту Эдмонтона. Лайнер готовился к рейсу в Викторию (Британская Колумбия).

Из-за обледенения взлётной полосы многотонная машина заскользила и покинула бетонное покрытие, пишет CTV.

В салоне джета находились 77 человек, включая экипаж. Их доставили в здание аэропорта. Никто не пострадал. Пассажиры уже улетели в пункт назначения другими рейсами.

Ранее News.ru сообщал о пьяном дебоше в исполнении россиянки перед перелётом из Москвы в Дубай. Нетрезвая гражданка во время посадки начала материться и агрессивно себя вести. Командир воздушного судна принял решение отказать ей в «путешествии».


#канада #Авиация
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