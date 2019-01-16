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Корнилов: у авиакосмической отрасли Украины нет будущего

Wikimedia

в мире [ версия для печати ]

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов прокомментировал намерение Киева восстановить строительство самолетов Ан-124 «Руслан». По его мнению, данный проект Украине не удалось развить даже в сотрудничестве с Россией в более «сытые» годы.

Он отметил, что Киев ведёт подобные разговоры с начала 2000-х годов и даже подписывал соответствующие документы с Москвой. Однако в нынешних экономических условиях украинская сторона не в состоянии возобновить производство самостоятельно.

При этом, уверен обозреватель, европейские компании не станут вкладывать деньги в потенциального конкурента Airbus.

«Мне кажется, в условиях вражды с Россией вся авиакосмическая отрасль Украины не имеет будущего», — заключил Корнилов.

О намерении компании «Антонов» снова начать производить транспортные самолёты Ан-124 «Руслан» заявил заместитель главы концерта «Укроборонпром» Сергей Омельченко. По его словам, специалисты в настоящее время перерабатывают электронную систему воздушного судна. После её приёмки в следующем году группа конструкторов планирует приступить к сборке первого «Руслана». При этом компания намерена полностью отказаться от комплектующих из России, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что украинские транспортные самолёты Ан-124 «Руслан» продолжат осуществлять авиаперевозки для стран НАТО по программе SALIS. Соответствующий контракт заключён на очередные три года — до 2021-го. Согласно договору, ГП «Антонов» предоставляет два самолёта на постоянной основе.


#украина #Авиация #АН124 #РУСЛАН
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