Арабская авиакомпания Etihad заявила о временном прекращении авиасообщений над частью воздушного пространства Ирана.
После объявленного вчера (21 июня. — Ред.) решения Управления гражданской авиации США о запрете полётов для американских самолётов в части воздушного пространства Ирана компания Etihad провела консультации с Главным управлением гражданской авиации ОАЭ, по результатам которых авиакомпания Etihad приостановила полёт в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, - приводит сообщение авиакомпании агенство ENA.
Согласно заявлению, из-за принятых мер могут быть задержки некоторых рейсов и увеличено время перелётов.
Ранее, как писал News.ru, Федеральное управление гражданской авиации США издало экстренный указ, запрещающий авиаперевозчикам полёты над Ормузским проливом и Оманским заливом.