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Министерство иностранных дел Польши сочло «понятным» негодование протестующих в Грузии, вызванное присутствием российских делегатов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Такое утверждение содержится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что рассматривают ситуацию «в контексте войны 2008 года, память о которой ещё жива у многих грузин, и в свете продолжения агрессивных действий России против Грузии, что проявляется, в...