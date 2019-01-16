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«Летающий фастфуд»: авиакомпании снижают стандарты сервиса

Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Группа американцев потребовала через суд взыскать с российской компании «Аэрофлот» $3,6 млн для возмещения ущерба всем гражданам США с 2004 года. Это стало очередным поводом задуматься о том, почему авиакомпании всё хуже и хуже относятся к своим клиентам.

На форумах, посвящённых путешествиям, жалобы на отвратительное отношение со стороны перевозчиков являются темой, которая объединяет туристов из всех стран мира. Так, например, в 2017 году пассажиры объявили бойкот American Airlines, работники которой отказались пустить на борт 10-летнюю девочку в легинсах.

В том же году едва не разорилась United Airlines. Причиной стал скандал с группой пассажиров, которых насильно высадили из самолёта из-за овербукинга. В России клиенты подавали в суд на перевозчика, отказавшегося пустить на борт инвалида в коляске.

Отдельный момент — действия дочки «Аэрофлота» «Победы», которая до 2016 года рассаживала по разным рядам даже родителей с детьми. Лоукостер постоянно становится объектом жесточайшей критики со стороны пассажиров.

Эксперт по рынку авиаперевозок Дмитрий Адамидов объяснил, что авиакомпании действительно постоянно снижают стандарты обслуживания. Вызвано это, по словам специалиста, чисто экономическими причинами.

Дело в том, что стандарт сервиса разрабатывался на заре авиаперевозок, когда самолёт считался элитным средством передвижения. Для компаний того времени было важно закрепиться на рынке, который тогда был очень узким. До 80-х годов прошлого века на борту разрешалось курить, еду сервировали на фарфоре, столовые приборы были металлическими, а алкоголь наливали без ограничений.

С переходом авиаперевозок из разряда элитных услуг в категорию повседневных стандарты начали неизбежно снижаться. Из «летающего ресторана» самолёт превратился в «летающий фастфуд», заявил Адамидов.

«Когда у тебя клиентов можно пересчитать по пальцам, ты, естественно, дорожишь каждым из них. Но когда твоя клиентура начинает считаться на миллионы, сдувать пылинки с каждого из пассажиров становится экономически нецелесообразным», — объясняет эксперт.

Перевозчики перестали бояться потерять клиента. Поэтому, по словам специалиста, судиться с авиакомпаниями можно только ради личного интереса, передаёт «Ридус».

Ранее News.ru писал, что «Аэрофлот» исключил основателя Tooligram Александра Соколовского из бонусной программы за оскорбление своих сотрудников. Соколовский опубликовал в социальных сетях пост с критикой в адрес перевозчика.


#авиакомпании #пассажиры #стандарт #сервис
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