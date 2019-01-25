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Авиадебошир вынудил пилотов сесть в Ницце вместо Туниса

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Самолет, летевший из Парижа в Тунис, вынужден был пойти на срочную посадку в Ницце из-за неадекватного поведения пассажира. Тот сначала начал молиться, а потом пытался проникнуть в кабину пилотов.

Дебош устроил 30-летний гражданин Туниса, после приземления его передали полицейским, а те — медикам для проведения психиатрической экспертизы, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.

Ранее News.ru писал о том, что звезда Голливуда Джонатан Рис Майерс устроил скандал на рейсе авиакомпании American Airlines. Майерс летел из Майами в Лос-Анджелес вместе с женой и годовалым сыном. В какой-то момент между супругами возникла ссора, подвыпивший актёр начал выкрикивать в адрес жены оскорбления, а затем направился в туалет и закурил там электронную сигарету. Сразу после прилёта актёра задержала полиция.


#авиадебоширы
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