https://static.news.ru/photo/2f8edf3c-a98c-11e9-bd79-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon поочерёдно были замечены у границ России на Чёрном море. По данным сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, они приблизились к полуострову Крым с разведывательной миссией.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. В районе Севастополя он приблизился к российскому побережью на расстояние около 32 км.

После него к полуострову приблизился Poseidon. Самолёт кружил над территориями, расположенными на юго-западе от Севастополя в течение около двух часов, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что британский самолёт радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint замечен в районе Калининградской области. Кроме того, второй военный самолёт, принадлежащий Великобритании, был замечен у Черноморского побережья России.