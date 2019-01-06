Авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа

https://news.ru/storage/news/1510662e88014bdd5e4e9405ed59602a/3d1365be-7dc4-435b-a429-f7b83ca911a6_850.jpg Li Rui/Xinhua/Global Look Press

ВВС Армии обороны Израиля нанесли серию авиаударов по сектору Газа. Атакам подверглись юг и центральный район анклава.

Две ракеты попали в наблюдательный пункт палестинского сопротивления, сообщает Sama News. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате налёта нет.

Целью ЦАХАЛ являлось расположение боевого крыла группировки ХАМАС — «Бригады Иззэдина-аль-Кассама». Бойцы еврейского государства переведены на режим повышенной готовности из-за угрозы возможного проникновения противника с территории сектора Газа.

Ранее News.ru сообщал о подготовке к переговорам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Политики обсудят сдерживание иранской агрессии в Сирии после вывода американских войск с территории САР.