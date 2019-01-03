Авиационные бомбы времён Второй мировой нашли в Польше

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Случайный прохожий обнаружил на северо-западе Польши три крупные авиационные бомбы. Инцидент произошёл на берегу Балтийского моря в городе Мельно.

По данным местной полиции, снаряды времён Второй мировой войны появились на пляже после сильного шторма.

В настоящее время правоохранители оцепили место происшествия и теперь дожидаются сапёров.

Ранее News.ru писал, что в Подмосковье поймали на удочку артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Инцидент случился в Серпуховском районе. Опасная добыча досталась местной жительнице на рыбалке.