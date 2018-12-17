Аваков пригрозил РФ «катастрофой» за «агрессию»

https://news.ru/storage/news/deb1284ea965ed3502a5f56346fd9449/c2dfeef4-a5a5-4353-84dd-1026e2e01931_850.jpg Минобороны Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что страна находится в ожидании продолжения агрессивных действий со стороны России. Чиновник пообещал мобилизовать все украинские силы в случае внешней угрозы.

При этом он отметил, что для Киева вооружённый конфликт с соседом стал бы «сложным вызовом», однако пообещал России «катастрофу» в случае «наземной агрессии». Несмотря на это, чиновник выразил надежду на то, что наземного столкновения двух армий не произойдёт, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что cекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов опроверг заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Киев готовит «провокации» на границе с Крымом. Он назвал «бредом» слова главы внешнеполитического ведомства.