USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,725.67 $
МОСКВА-5°C20:43
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Аукцион засекретил стоимость гибрида Джеймса Бонда

Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Спорткар Джеймса Бонда Jaguar C-X75 собираются продать на аукционе. Гибридный автомобиль использовался во время съёмок очередной части «Бондианы» — «Спектр».

Стоимость узнают только участники торгов. Таково решение владельца восьмицилиндрового монстра — компании Kaaimans International, пишет Nation News.

Машина выпущена ограниченным тиражом — четыре экземпляра и только для производства картины про британского шпиона.

Подобная модель могла бы обойтись посетителю салона в $1,15 млн.

Ранее News.ru сообщал о продаже другого авто Джеймса Бонда. Владелец внедорожника собирается выручить от сделки $60 тыс. Джип марки Land Rover использовали во время съёмок «Спектра».


#ДжеймсБонд
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
в мире 11:59, 18 января 2019
Звезда «Игры престолов» не мыла голову во время съёмок
в мире 11:54, 18 января 2019
Автомобиль Джеймса Бонда получит нового владельца
Вспоминаем глубокие киноработы вечно улыбающегося актёра
культура 15:58, 17 января 2019
Серьёзные роли «несерьёзного» Джима Керри
Вспоминаем глубокие киноработы вечно улыбающегося актёра
Главный претендент на роль агента 007 хочет сделать трилогию из криминального фильма «Ярди»
культура 12:31, 22 августа 2018
Чернокожий «Джеймс Бонд» окунулся в мир наркомафии
Главный претендент на роль агента 007 хочет сделать трилогию из криминального фильма «Ярди»
Лента новостей
общество 20:40
Списание долгов с чеченцев сочли незаконным
в мире 20:36
Япония согласна обсудить переименование Японского моря
общество 20:34
Суд продлил задержание Алексу Лесли
спорт 20:30
В сборной РФ по биатлону на эстафету нашли слабое звено
общество 20:26
Валуев объяснил пар из купели заботой о рыбах
Другие новости
в мире 20:36
Япония согласна обсудить переименование Японского моря
в мире 19:58
Новый акт самосожжения пресекли в центре Праги
в мире 19:47
Жители Болгарии финансировали террористов в Сирии
в мире 19:32
Москва и Пекин собираются вместе помянуть погибших солдат
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top