Аукцион засекретил стоимость гибрида Джеймса Бонда

https://news.ru/storage/news/de9fbaffb739ca3b1ca79d45dcb3cbfd/8ca5aa49-e1d4-40ed-be86-652aecda2960_850.jpg Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спорткар Джеймса Бонда Jaguar C-X75 собираются продать на аукционе. Гибридный автомобиль использовался во время съёмок очередной части «Бондианы» — «Спектр».

Стоимость узнают только участники торгов. Таково решение владельца восьмицилиндрового монстра — компании Kaaimans International, пишет Nation News.

Машина выпущена ограниченным тиражом — четыре экземпляра и только для производства картины про британского шпиона.

Подобная модель могла бы обойтись посетителю салона в $1,15 млн.

Ранее News.ru сообщал о продаже другого авто Джеймса Бонда. Владелец внедорожника собирается выручить от сделки $60 тыс. Джип марки Land Rover использовали во время съёмок «Спектра».