Аукцион засекретил стоимость гибрида Джеймса Бонда

Спорткар Джеймса Бонда Jaguar C-X75 собираются продать на аукционе. Гибридный автомобиль использовался во время съёмок очередной части «Бондианы» — «Спектр».
Стоимость узнают только участники торгов. Таково решение владельца восьмицилиндрового монстра — компании Kaaimans International, пишет Nation News.
Машина выпущена ограниченным тиражом — четыре экземпляра и только для производства картины про британского шпиона.
Подобная модель могла бы обойтись посетителю салона в $1,15 млн.
Ранее News.ru сообщал о продаже другого авто Джеймса Бонда. Владелец внедорожника собирается выручить от сделки $60 тыс. Джип марки Land Rover использовали во время съёмок «Спектра».