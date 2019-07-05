https://static.news.ru/photo/ce3371f8-9f22-11e9-b6f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stephan Goerlich/Global Look Press

Немецкая компания Audi на протяжении более чем двух лет после так называемого «дизельного скандала» «обманывала» Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA).

Согласно документам мюнхенской прокуратуры, концерн умалчивал истинные масштабы манипуляций с выхлопными газами в Европе, а также скрывала собственную информацию о запрещенном к использованию программном обеспечении.

Руководитель Audi Руперт Штадлер обвиняется в том, что после начала скандала в США не организовывал проверки европейских автомобилей несмотря на то, что знал о нарушениях, передаёт Spiegel .

Ранее News.ru писал, что немецкий производитель Volkswagen, чьим подразделением и является Audi, был обвинён властями США в намеренном занижении реальных показателей выбросов в окружающую среду вредных веществ.

Манипуляция производилась с помощью специально настроенных компьютерных компонентов. Белый дом обязал автогиганта отозвать около полумиллиона легковых машин. В октябре 2018 года предприятие также обязали заплатить штраф в размере €800 млн.