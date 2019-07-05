Немецкая компания Audi на протяжении более чем двух лет после так называемого «дизельного скандала» «обманывала» Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (KBA).
Согласно документам мюнхенской прокуратуры, концерн умалчивал истинные масштабы манипуляций с выхлопными газами в Европе, а также скрывала собственную информацию о запрещенном к использованию программном обеспечении.
Руководитель Audi Руперт Штадлер обвиняется в том, что после начала скандала в США не организовывал проверки европейских автомобилей несмотря на то, что знал о нарушениях, передаёт
Ранее News.ru писал, что немецкий производитель Volkswagen, чьим подразделением и является Audi, был обвинён властями США в намеренном занижении реальных показателей выбросов в окружающую среду вредных веществ.
Манипуляция производилась с помощью специально настроенных компьютерных компонентов. Белый дом обязал автогиганта отозвать около полумиллиона легковых машин. В октябре 2018 года предприятие также обязали заплатить штраф в размере €800 млн.