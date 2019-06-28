https://static.news.ru/photo/fcd50950-99d6-11e9-9527-fa163e074e61_1024.jpg Фото: informburo.kz

Аттракцион «Летающая тарелка» в парке города Джизак развалился во время движения. Погибла 20-летняя девушка.

В результате поломки аттракциона «Летающая тарелка» на месте происшествия погибла девушка 1999 года рождения, — передаёт РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

Авария произошла из-за сломавшейся рукоятки аттракциона. «Летающая тарелка» рухнула с семиметровой высоты, в ней в это время находились восемь человек.

Как писал News.ru, родители детей, которые пострадали в результате поломки аттракциона в парке «Сокольники», встретятся в начале следующей недели с собственником «Колобка». Встреча будет посвящена обсуждению размера компенсации. Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок», который вышел из строя, когда дети висели вниз головой.