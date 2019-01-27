Атташе посольства Венесуэлы в США обвинили в измене

https://news.ru/storage/news/8086f71209865dc47c15b0435c98591f/299d815e-1a62-47a1-9483-d56568cbd8a0_850.jpg Humberto Matheus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне признать Хуана Гуайдо в качестве легитимного главы государства.

«Подчиниться международным интересам — это акт измены и трусости по отношению к родине», — сообщило министерство в Twitter.

Полковник Хосе Луис Сильва заявил о «разрыве отношений» с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Subordinarse ante los intereses internacionales es un acto de traición y cobardía con la Patria heredada por nuestro Libertador Simón Bolívar, por ello, repudiamos las declaraciones por parte del Cnel. Jose Luis Silva Silva, quien desempeñaba cargo como Agregado Militar en EEUU. pic.twitter.com/VJRqzYz68M — Prensa FANB (@PrensaFANB) 27 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Венесуэлу покинула последняя группа американских дипломатов, которых президент страны Николас Мадуро объявил персонами нон грата. Отзывать сотрудников дипмиссии в Вашингтоне начала и Венесуэла. Это произошло после того, как Вашингтон поддержал и признал полномочия самопровозглашённого президента, лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.