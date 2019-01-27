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Атташе посольства Венесуэлы в США обвинили в измене

Humberto Matheus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Минобороны Венесуэлы назвало изменой решение военного атташе венесуэльского посольства в Вашингтоне признать Хуана Гуайдо в качестве легитимного главы государства.

«Подчиниться международным интересам — это акт измены и трусости по отношению к родине», — сообщило министерство в Twitter.

Полковник Хосе Луис Сильва заявил о «разрыве отношений» с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Ранее News.ru писал, что Венесуэлу покинула последняя группа американских дипломатов, которых президент страны Николас Мадуро объявил персонами нон грата. Отзывать сотрудников дипмиссии в Вашингтоне начала и Венесуэла. Это произошло после того, как Вашингтон поддержал и признал полномочия самопровозглашённого президента, лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.


#сша #венесуэла #госпереворот
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