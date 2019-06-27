https://static.news.ru/photo/350fe85e-98ff-11e9-910f-fa163e074e61_1024.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что не признаёт Сооронбая Жээнбекова легитимным главой государства.

Не признаю. Его легитимность вызывает большие вопросы, — сказал политик.

Атамбаев подчеркнул, что ошибся, поддерживая нынешнего президента на выборах. Он добавил, что из-за этого его могут арестовать. Однако политик считает себя невиновным, поэтому будет давать показания только в письменном виде, чтобы избежать фальсификации, передает « Vesti.kg ».

Бывшего киргизского лидера подозревают в нарушениях закона при перепрофилировании земель в Иссык-Кульской области, реконструкции ТЭЦ Бишкека и Исторического музея. Кроме того, правоохранительные органы считают, что он незаконно освободил из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.

Как писал News.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал снятие неприкосновенности с экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.