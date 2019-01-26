Атаман объяснил, как СМИ узнали о бойцах ЧВК в Венесуэле

https://news.ru/storage/news/66c42a20f6746b562a4ec564075bc95e/000eb31e-c6f0-4ecf-ac92-8d6380095be4_850.jpg Humberto Matheus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев рассказал, как журналисты узнали о бойцах российской ЧВК в Венесуэле. По некоторым данным, их направили туда с целью охраны президента Николаса Мадуро из-за совершающегося госпереворота.

По словам атамана, 21 января к нему обратился боец ЧВК, который занимается охраной первых лиц в данных структурах. Он сказал, что поступил срочный заказ, по которому нужно набрать группу и выехать, куда — он не знал. Уже на следующий день к Шабаеву обратилась родственница бойца.

«Она подтвердила факт, что их сажают на рейс. Попросила меня через мои связи в международных журналистских кругах выяснить, куда люди вообще пропали и куда в дальнейшем их могли бы перебросить», — приводит РБК слова Шабаева, который объяснял, почему он обратился в Reuters.

25 января издание опубликовало материал о бойцах из России, работающих у Мадуро.

Ранее News.ru писал о том, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны после разговора с вице-президентом США Майком Пенсом. Последний, по некоторым данным, пообещал обеспечить оппозиционера поддержкой со стороны США, если «он перехватит бразды правления у Николаса Мадуро, сославшись на пункт в Конституции южноамериканской страны».