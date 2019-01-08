Атаковавшего знаменитостей хакера поймали в Германии

https://news.ru/storage/news/fe8b726f895073d29e4d4e95f0a0bc78/cd8a81aa-609e-4842-9f88-40b2bd34d8e6_850.jpg www.7aktuell.de/MG/Global Look Press

Полиция Германии задержала в федеральной земле Гессен на западе страны подозреваемого в совершении серии хакерских атак на немецких политиков и знаменитостей.

Предполагаемому преступнику 20 лет, сообщает Spiegel Online. Ранее в федеральной земле Баден-Вюртемберг, в городе Хайльбронн сотрудники полиции провели обыски в квартире 19-летнего IT-работника, который заявил в своём Twitter, что знаком с хакером.

О масштабной утечке личных данных депутатов Бундестага, телеведущих и музыкантов стало известно на первой неделе января. В сеть были выложены сведения примерно о тысяче персонах. Среди информации, попавшей в интернет, адреса, мобильные телефоны, счета, данные кредиток, переписки и фотографии. В том числе номер факса и почтовый адрес канцлера Ангелы Меркель, писал News.ru.