Атака хакеров на политиков ФРГ затронула партию «Левых»

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Дитмар Барч

Представитель немецких «Левых» сообщил, что хакерская атака на политиков Германии затронула одного из членов партии. Пострадавшим оказался Дитмар Барч, который в 2017 году был кандидатом от «Левых» в канцлеры ФРГ.

По данным западных СМИ, атака коснулась 294 политиков из Социал-демократической партии Германии, 105 — в партии «Зелёные», а также не менее 82 членов партии «Левые». Кроме того, пострадали несколько журналистов, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен политиков из ФРГ. Кибератаке подверглись все партии Бундестага, кроме «Альтернативы для Германии».