USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent56.56 $ Bitcoin3,833.70 $
МОСКВА-4°C13:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Атака хакеров на политиков ФРГ затронула партию «Левых»

Дитмар Барч Markus Heine/imago stock&people/Global Look Press

Дитмар Барч

в мире [ версия для печати ]

Представитель немецких «Левых» сообщил, что хакерская атака на политиков Германии затронула одного из членов партии. Пострадавшим оказался Дитмар Барч, который в 2017 году был кандидатом от «Левых» в канцлеры ФРГ.

По данным западных СМИ, атака коснулась 294 политиков из Социал-демократической партии Германии, 105 — в партии «Зелёные», а также не менее 82 членов партии «Левые». Кроме того, пострадали несколько журналистов, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что хакеры выложили в открытый доступ личные данные сотен политиков из ФРГ. Кибератаке подверглись все партии Бундестага, кроме «Альтернативы для Германии».


#хакеры #атака #партия #ФРГ #левые
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
в мире 04:19, 30 декабря 2018
Хакерская атака сорвала тираж крупнейших газет в США
технологии 19:24, 26 декабря 2018
Хакеры атакуют крупные облачные хранилища в 2019 году
общество 17:33, 26 декабря 2018
Хакеры атаковали сайт «Мисс «Подмосковье сегодня»
Лента новостей
в мире 13:25
Ураган «Пабук» достиг юга Таиланда
происшествия 13:23
Питерские пенсионеры взрывают дома по телефону
шоу-бизнес 13:14
Крид сорвал концерт в ОАЭ из-за отсутствия настроения
спорт 13:06
Российским лыжникам пожелали выступить на ЧМ без флага
в мире 13:00
Греков призвали сдавать ёлки для помощи нуждающимся
Другие новости
в мире 13:25
Ураган «Пабук» достиг юга Таиланда
в мире 13:00
Греков призвали сдавать ёлки для помощи нуждающимся
в мире 12:57
СБ Украины задержала пулемётчика из ДНР
в мире 12:50
Польша перестала считать Дональда Туска своим человеком
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top