Астматик в США умер от запаха бабушкиной стряпни

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Новогоднее угощение стало причиной смерти 11-летнего мальчика из Бруклина. Кэмерон Жан-Пьер проводил новогодние праздники у бабушки, когда женщина решила приготовить к празднику традиционное карибское блюдо из рыбы.

Мальчик страдал от аллергии на рыбу и также болел астмой. Для того чтобы почувствовать себя плохо, ему не потребовалось даже пробовать угощение — причиной тяжёлого приступа астмы стал запах кушанья.

После перенесённого приступа Кэмерон был доставлен в медицинский центр Брукдейлской больницы, однако врачи не смогли ему помочь и просто констатировали смерть ребёнка. Определить причину смерти должна экспертиза, но родные мальчика уверены — виной всему аромат рыбы.

«Я просто хочу, чтобы это не произошло с кем-то ещё. Я хочу, чтобы другие родители детей с подобной аллергией знали, что вдыхание запаха рыбы может быть смертельно опасным», — сказала в комментарии ABC мать погибшего Джоди Поттингер.

Специалисты Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии подтвердили журналистам, что аромат действительно мог стать причиной сильного приступа. Врачи предупредили тех, кто страдает аллергией на рыбу, что следует «избегать мест, где готовится рыба, поскольку белки могут выделяться в воздух во время приготовления».

Ранее News.ru сообщал о гибели детей, которые ехали в американский Диснейленд. В результате столкновения грузовых и легковых автомобилей погибли семь человек, пятеро из них были несовершеннолетними. Они планировали провести время в развлекательном парке.