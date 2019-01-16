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Ашхабад остался без такси из-за поездки президента Туркмении

Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Посещение президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым строящегося завода по производству бензина на несколько дней лишило жителей Ашхабада и его пригородов услуг иногородних такси, а таксистов — заработка. Перед состоявшимся 10 января визитом главы государства в село Овадан-Депе власти республики разогнали все частные междугородние такси и закрыли въезд в столицу на три дня.

Из-за дефицита авиа- и железнодорожных билетов в Туркменистане междугородние такси являются одним из главных доступных видов транспорта для подавляющей части населения. При этом частные водители, неофициальные такси, пользуются наибольшей популярностью из-за дешевизны, сообщает «Радио Азатлык».

В течение нескольких лет такси с областными номерами в столицу Туркменистана не пропускают.

Ограничение движения автотранспорта в городах и между населёнными пунктами, в том числе запрет на въезд в города, в Туркменистане происходит систематически. В основном это связано с поездками президента страны, а также крупными общественно-политическими мероприятиями.

Как писал ранее News.ru, власти Туркменистана провели массовое обновление портретов президента республики. Причиной стали небольшие изменения в имидже Гурбангулы Бердымухамедова.


#туркменистан #транспорт
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