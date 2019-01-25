Асада уличили в неуважительном отношении к Путину

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Башар не хотел посещать РФ

Начало гражданской войны в Сирии не предвещало столь плотного взаимодействия Москвы и официального Дамаска, которое наблюдается сейчас. Экс-глава саудовской разведки принц Бандар бен Султан Аль Сауд дал откровенное интервью арабским журналистам, которое пока осталось незамеченным в России и на Западе. Он рассказал, как экс-президент Барак Обама обманывал союзников и что поначалу президента Арабской Республики вряд ли можно было уличить в безусловном уважении к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом свидетельствует интенсивность дипломатических контактов России и Сирии.

Своими откровениями экс-разведчик, принадлежащий к королевской семье, поделился с недавно запущенной арабской версией издания The Independent. Как известно, Бандар бен Султан занимал с 2005 по 2012 годы должность генсека совета национальной безопасности, а с с 2012 по 2014 — пост главы Службы общей разведки королевства. В этом амплуа он занимался не только вопросами безопасности, но и в некотором роде дипломатией, тем более что до 2005 года имел такой опыт в качестве посла Саудовской Аравии в США (с 1983 года). Так, он пытался навести мосты с Москвой ещё до того, как саудовский король Салман приехал к Путину говорить о сирийском досье и двусторонних связях. По словам принца Бандара, Путин рассказывал ему во время встречи, что он неоднократно приглашал Асада посетить российскую столицу, однако президент Сирии «увиливал» от подобных визитов, тем самым отказывая в уважении важному глобальному игроку, почти что разделяющему его позиции. Тем не менее, Путин, по словам Бандара, тогда выразил уверенность, что сирийцы сами придут и сами попросят о помощи, когда ситуация «на земле» станет критической. Так, как известно, и вышло.

Wikimedia Принц Бандар и Джордж Буш-младший в 2002

Принц Бандар был снят с поста главы саудовской разведки самим королём в 2014 году — когда вооружённый конфликт в Сирии вышел на новый уровень. Принц курировал вопросы, связанные с организацией помощи сирийским повстанцам, потому что королевство было настроено категорически против сохранения власти в руках Башара Асада и пыталось создать условия, при которых Дамаск пошёл бы на политические уступки. Незадолго до отставки принца Бандара стало известно, что руководство Саудовской Аравии посчитало нужным передать сирийское досье из его ведения в руки министра внутренних дел Саудовской Аравии принца Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда. Решение убрать с должности принца Бандара, как подозревают, могло быть связано с тем, что Америку не устраивала его линия относительно кризиса в Сирии. Правда, по официальной версии, принц написал заявление по собственному желанию. В интервью The Independent он уточнил, что США времен Барака Обамы сами виноваты в похолодании в отношениях со странами Персидского залива: им не следовало вести тайные переговоры с Ираном по поводу «ядерной сделки» за спиной союзников, что в том же Эр-Рияде рассматривали как предательство.

Сейчас, похоже, Саудовская Аравия снова пытается перетрясти свой истеблишмент из-за недовольства части американского руководства. Убийство в октябре этого года саудовского журналиста Джамаля Хашогги вызвало бурю негодования на Капитолийском холме: конгрессмены захотели ограничить Трампа в его политике на саудовском направлении. Похоже, что Эр-Рияд пытается адаптироваться к новой реальности. Так, король Салман в конце 2018 года объявил о реструктуризации Совета по вопросам политики и безопасности, формировании новых ведомств и назначении новых глав ряда регионов. Новым главой МИД королевства был назначен Ибрагим аль-Ассаф. Адель аль-Джубейр, который занимал этот пост ранее, получил кресло госминистра по иностранным делам. Эта должность, которая во многом дублирует полномочия главы дипведомства, не существовала раньше. Министром информации был объявлен Турки аш-Шабана, министром образования стал Хамад Аль аш-Шейх. А вот министерство Национальной гвардии, которое подверглось неосторожным реформам наследного принца Мухаммеда, получил Абдалла бен Бандар бен Абдель Азиз.

Важно и то, что реструктуризации подвергся Совет по вопросам политики и безопасности, который возглавляет принц Мухаммед бен Салман. Генерал-полковник Халед бен Карар аль-Харби получил пост директора Управления общей безопасности. Мусаат бен Мухаммад аль-Айбан назначен помощником по нацбезопасности. Впрочем, необходимо обратить внимание на то, что в разведсообществе продолжаются перестановки после скандала вокруг убийства Хашогги. Не исключено, что покинувшие свои посты чиновники расскажут ещё что-то более интересное про Сирию и её правительство.