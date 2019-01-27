USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,554.38 $
МОСКВА-8°C17:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Артиллерия Турции обстреляла позиции курдов в Сирии

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Турецкая армия обстреляла позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG). Удары были нанесены в районах Аазаз и Маре.

Этому предшествовал бой между частями YPG и оппозиционной Свободной сирийской армией. В результате погиб один человек и трое были ранены, сообщает агентство Anadolu.

Сразу после этого турецкие военные нанесли более 20 ударов из самоходных артиллерийских установок по предполагаемым местам расположения членов курдских формирований. Сообщается об уничтожении большого их числа.

Как сообщал News.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его расстраивают высказывания главы США Дональда Трампа, который предупредил Анкару о последствиях возможной атаки на сирийских курдов после вывода американских войск из арабской страны. По словам американского лидера, США разорят Турцию, если это произойдёт.


#сирия #турция #курды
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
О чём свидетельствуют переговоры Путина и Эрдогана
в мире 13:25, 24 января 2019
Ответственность за войну с курдами придётся взять Асаду
О чём свидетельствуют переговоры Путина и Эрдогана
в мире 09:44, 21 января 2019
Турция совершила налёт на курдов в Ираке
в мире 06:38, 21 января 2019
Сирийские курды готовы пойти на сделку с Асадом
Лента новостей
в мире 17:52
Трамп придумал способ проведения честных выборов
общество 17:47
«Победа» объяснила прекращение полётов в Хельсинки
общество 17:36
Сенатор Морозов согласился поехать в Киев на дуэль
спорт 17:36
Пихлер снова заговорил о допинге в российском биатлоне
общество 17:35
Крупа оказалась самой полезной для сердца
Другие новости
в мире 17:52
Трамп придумал способ проведения честных выборов
в мире 16:34
Британия введёт военное положение при жёстком Brexit
в мире 16:26
Саудовский принц вложит $425 млрд в модернизацию
в мире 16:22
Парламент UK предположил, что решит конфликт в Донбассе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top