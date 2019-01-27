Артиллерия Турции обстреляла позиции курдов в Сирии

https://news.ru/storage/news/7d49c823acef5f512b86a7a62cd13394/7ba12113-44e1-426a-be6a-ca821a9c5eac_850.jpg Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Турецкая армия обстреляла позиции сил самообороны сирийских курдов (YPG). Удары были нанесены в районах Аазаз и Маре.

Этому предшествовал бой между частями YPG и оппозиционной Свободной сирийской армией. В результате погиб один человек и трое были ранены, сообщает агентство Anadolu.

Сразу после этого турецкие военные нанесли более 20 ударов из самоходных артиллерийских установок по предполагаемым местам расположения членов курдских формирований. Сообщается об уничтожении большого их числа.

Как сообщал News.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его расстраивают высказывания главы США Дональда Трампа, который предупредил Анкару о последствиях возможной атаки на сирийских курдов после вывода американских войск из арабской страны. По словам американского лидера, США разорят Турцию, если это произойдёт.