https://static.news.ru/photo/5832dbe0-9998-11e9-b21a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военные Турции атаковали позиции сирийской армии. Это стало ответной мерой на обстрел турецкого наблюдательного пункта в зоне деэскалации в Идлиб.

Минобороны Турции заявляет, что артиллерия и бронетехника нанесли «эффективный удар» по позициям сторонников президента Сирии Башара Асада, сообщает агентство Anadolu. Более того, Анкара предупредила Москву, что готова дать «самый жёсткий ответ» на обстрелы своих наблюдателей.

Под сирийский обстрел из миномётов в Идлибе 13 июня попал один из 12 турецких пунктов. В результате погиб один военнослужащий, ещё трое пострадали. МИД и военное ведомство Турции считают, что это была целенаправленная провокация режима Асада. При этом Минобороны РФ выпустило заявление, в котором отмечалось, что турецкий пост обстреляли радикальные боевики, причём турки предоставили координаты этих террористов.

После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что его страна прислушивается к голосу сирийского суннитского народа в регионе, который просит Анкару вмешаться, чтобы не допустить кровопролития. Он также пообещал, что его страна продолжит работу по искоренению присутствия курдских вооружённых формирований на сирийской территории.

Журналист News.ru Игорь Январёв считает, что именно амбиции Турции в курдском вопросе сейчас мешают спокойно решить вопрос с Идлибом. Ситуацию вокруг северо-западной провинции осложняет то, что турецкое руководство хочет убить двух зайцев — удержать её в своих руках и получить контроль над Тель-Рифаатом — сирийским населённым пунктом, который сейчас контролируют курдские военизированные формирования. Это делает Анкару лёгким объектом давления и шантажа.