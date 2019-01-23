Армия США стилизовала учения под войну с Россией

https://news.ru/storage/news/9c6ec9a28ff1922f0e9329915a11afec/ee5b214e-600b-4d36-a682-e713a390eb7d_850.jpg US Army/Flickr.com/Global Look Press

Во время учений Southern Strike, прошедших в штате Миссисипи, американские военные использовали военную технику, стилизованную под российские зенитные комплексы «Тор» и «Оса».

Кроме того, на видео, опубликованном в издании DefenseBlog, армия США «сражалась» против российского бронетранспортёра БТР-80.

В статье говорится, что стилизованную технику применили для придания учебным манёврам большей реалистичности.

Американские вооружённые силы таким образом готовятся к возможному «военному конфликту с великими державами». Военные всё чаще отрабатывают забытые после окончания холодной войны приёмы.

Ранее News.ru писал о том, что вооружённые силы РФ входят в тройку сильнейших по версии международной компании Global Firepower. При этом российская армия превосходит всех своих конкурентов по числу танков. На первое место составители рейтинга поставили американскую армию. Лидерство США в списке обеспечило количество военно-морской и воздушной техники.