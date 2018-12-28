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Армия Сирии открыла колледж пехоты в Алеппо

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Сирийская армия открыла в северном пригороде провинции Алеппо пехотный колледж. Также министерство внутренних дел Сирии занимается восстановлением центральной тюрьмы провинции.

В колледже проводятся учебные курсы для молодых людей, желающих пополнить ряды сирийской армии для защиты родины от террористов. В последнее время таких людей становится всё больше, пишет ФАН.

Как ранее писал News.ru. сирийские беженцы продолжают прибывать из Ливана через контрольно-пропускной пункт «Ад-Дабуссия» в освобождённые районы провинции Хомс. Сообщается о 17 автобусах с 500 беженцами.


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