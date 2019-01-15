Армия России обошла конкурентов по количеству танков

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Вооруженные силы РФ входят в тройку сильнейших по версии международной компании Global Firepower. При этом российская армия превосходит всех своих конкурентов по числу танков.

На первое место составители рейтинга поставили американскую армию. Лидерство США в списке обеспечило количество военно-морской и воздушной техники. В частности, на вооружении армии Штатов находятся 20 авианосцев, свыше 60 подводных лодок, 10 фрегатов, а также более 13 тысяч самолётов и около шести тысяч вертолётов.

Армия России занимает в списке второе место. Помимо превосходства в танках, РФ практически догоняет США по количеству подлодок, а также может похвастаться 78 корветами, которых у американского ВМФ нет вообще.

Тройку лидеров замыкает Китай. По количеству техники его военно-морской флот почти превосходит США и Россию вместе взятых. При этом, как и РФ, Китай располагает всего одним авианосцем, но может похвастаться большим количеством подводных лодок (73) и фрегатов (50).

Четвертое и пятое места в рейтинге заняли Индия и Франция соответственно.

На шестую позицию составители списка поставили армию Великобритании, седьмой в рейтинге стала Южная Корея, опередив Японию, Турцию и Германию, которые заняли восьмую, девятую и десятую строчки соответственно. На трёх последних местах армии Суринама (134-е), Либерии (135-е) и Бутана (136-е).

Ранее News.ru писал о том, что новейший российский танк «Армата» превосходит боевые машины стран НАТО по показателям огневой мощи, живучести и мобильности. Военный эксперт Уилл Флэнниген сравнил «Армату» с американским M1A2 Abrams и британским Challenger 2 и отметил, что НАТО необходимо продолжать разработки в сфере бронетехники, чтобы отставание от РФ не поставило альянс в невыгодное положение.