Армия Нигера разгромила группировку террористов

https://news.ru/storage/news/ecbbd188313ef740e1cd72af000b1080/0ef44822-10a9-4c87-8976-a18894de1e37_850.jpg Kristin Palitza/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Нигера уничтожили свыше двухсот боевиков группировки «Боко Харам» (признана террористической и запрещена в России). Совместную операцию провели сухопутные войска и авиация африканской страны.

Около 200 бандитов убиты ВВС и ещё 87 исламистов ликвидированы во время наземных столкновений, пишет «Интерфакс-АВН». Военные действия проходили на островах на озере Чад и вдоль реки Камадугу-Йобе.

Наступление началось после совещания лидеров государств Западной Африки, обсуждавших возросшее количество случаев нападения террористов на пересечении границ Камеруна, Нигерии, Нигера и Чада.

Ранее News.ru сообщал о нападении талибов на полицейский участок на севере Афганистана. Жертвами атаки стали от 10 до 20 правоохранителей.