Армия Нигера разгромила группировку террористов

Вооружённые силы Нигера уничтожили свыше двухсот боевиков группировки «Боко Харам» (признана террористической и запрещена в России). Совместную операцию провели сухопутные войска и авиация африканской страны.
Около 200 бандитов убиты ВВС и ещё 87 исламистов ликвидированы во время наземных столкновений, пишет «Интерфакс-АВН». Военные действия проходили на островах на озере Чад и вдоль реки Камадугу-Йобе.
Наступление началось после совещания лидеров государств Западной Африки, обсуждавших возросшее количество случаев нападения террористов на пересечении границ Камеруна, Нигерии, Нигера и Чада.
Ранее News.ru сообщал о нападении талибов на полицейский участок на севере Афганистана. Жертвами атаки стали от 10 до 20 правоохранителей.