https://static.news.ru/photo/fd2dcbc0-9a7c-11e9-9833-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Stringer/dpa/Global Look Press

Формирования правительства национального согласия Ливии захватили в плен во время штурма города Гарьян 150 солдат фельдмаршала Халифы Хафтара. Жертв среди гражданского населения удалось избежать.

В течение 24 часов мы смогли вклиниться глубоко в тыл армейских сил в Гарьяне и взять его под контроль с минимальными потерями. Во время операции по освобождению города было захвачено 70 транспортных средств и столько же уничтожено, обнаружены три неповреждённых беспилотника и оружие, а также взяты в плен свыше 150 военнослужащих, — говорится в распространённом заявлении официального представителя ВС триполийского кабмина полковника Мухаммеда Кануно, которое приводит портал «Эфригейтньюс».

Полковник также утверждал, что среди найденных вооружений есть «запрещённые международными конвенциями» образцы, что было задокументировано.

Что касается самой операции, то, по данным источника The Libya Observer, она была давно и тщательно спланирована. Фактически Хафтара заманили в ловушку: часть его сил была оттянута к южным границам Триполи, чтобы сбить генерала с толку. А в это же время правительственная армия сосредоточила усилия на Гарьяне (он находится в 75 км к югу от столицы) и, как оказалось, не зря.

Восточный кабинет уже назвал эту бойню «тяжким преступлением, противоречащим всем гуманитарным нормам и конвенциям», осудив «подозрительное молчание» о ней спецпредставителя генсека ООН в Ливии Гасана Саламе и обвинив его в «укрывательстве преступников и сокрытии их злодеяний».

В пресс-службе армии Хафтара ранее озвучили имена 28 солдат и силовиков, убитых при нападении, отметив при этом, что ещё 36 тел опознать невозможно без тестов ДНК. Между тем назначенный правительством нацсогласия мэр города Юсеф Бадири опроверг эту информацию, заявив, что «все раненые получают одинаковую помощь».

Произошедшее может оказаться для генерала поражением, подобным тому, что он потерпел в Чаде в 1987-м (тогда его и 400 военнослужащих взяли в плен), и стоить ему карьеры, отметил в беседе с News.ru руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов.