Армия Израиля нашла ещё один туннель «Хезболлы»

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Израильская армия обнаружила на границе с Ливаном ещё один туннель группировки «Хезболла». Он ведёт от южноливанской деревни Рамия в Израиль и в ближайшее время будет уничтожен.

Израильтяне больше трёх недель проводят операцию «Северный щит» с целью нейтрализовать все подземные лазы, сообщает пресс-служба армии. Эти туннели, как считается, предназначены для заброски диверсионных групп на территорию еврейского государства.

Ранее News.ru писал о том, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал Россию негативно оценить действия ливанской группировки. Также глава еврейского государства потребовал от Организации Объединённых Наций признать радикалов террористами и поддержать право своей страны на оборону от агрессоров.