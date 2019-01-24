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Эксперт: население Венесуэлы остаётся на стороне Мадуро

Rayner Pena/Global Look Press эксклюзивы

в мире [ версия для печати ]

Николас Мадуро является легитимным президентом Венесуэлы, он сохраняет полноту своей власти, считает генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его мнению, никакого значения не имеет тот факт, что Хуан Гуайдо объявил себя главой государства.

«Понятно, что эта операция готовилась задолго до января. Еще в прошлом году Рекс Тиллерсон (американский политик. — Ред.) совершал турне по Латинской Америке, разговаривал с лидерами стран, которые сейчас поддержали США, давил на них. Разговор был в следующем ключе: если вы не поддержите наше решение, то лишитесь нашей поддержки. Он угрожал санкциями, поэтому страны были вынуждены пойти на это, чтобы сохранить свое экономическое положение. Здесь речи не идёт о какой-то международной поддержке, это поддержка США и тех стран, которые с ними очень плотно взаимодействуют», — рассказал эксперт.

По словам Лидовского, официально закон не предусматривает нахождения Гуайдо на посту президента, поскольку глава Национальной ассамблеи может занять этот пост только в случае смерти или оставления поста Николасом Мадуро, чего в настоящий момент нет. Кроме того, эксперт отмечает, что армия сохраняет полную верность Мадуро и министру обороны Венесуэлы Падрино Лопесу.

«Все, что сейчас происходит, является элементом информационной войны и не имеет реального отношения к власти в Венесуэле. Власть по-прежнему сохраняется за действующим президентом», — полагает собеседник News.ru.

По мнению эксперта, существует три варианта дальнейшего развития событий: это либо прямое вмешательство США, либо это вмешательство военизированных групп, которые существуют на территории Венесуэлы, либо мирное разрешение конфликта.

«Третий вариант маловероятен, поскольку США вложили огромные средства в подготовку этого переворота, задействован вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс от имени президента Дональда Трампа. Мы можем судить о том, что США настроены решительно, поэтому, скорее всего, будет реализован один из первых двух военных негативных вариантов», — считает Лидовской.

Эксперт убежден, что Мадуро удержится у власти, потому что у него большая поддержка среди населения станы.

«СМИ освещают только оппозиционные митинги, но проходят и митинги в поддержку Мадуро, которые ничуть не уступают по количеству народа. Поскольку все освещается каналами, которые так или иначе связаны с США, все видят только одну сторону медали. Оппозиция не справится в одиночку, время покажет, получится ли у них с поддержкой США. Я надеюсь, что боливарианская гвардия сможет взять под контроль ситуацию», — заключил эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что поводы для прямого вмешательства США в дела Венесуэлы увеличиваются. Власти латиноамериканского государства, которые Вашингтон признал нелегитимными, объявили о том, что американские дипломаты — персоны нон грата. 


#сша #венесуэла #мадуро #оппозиция #конфликт
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